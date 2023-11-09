عودة الشناوي .. بركات يكشف مفاجأة بشأن ضم فيتوريا لفتوح وصبحي لمنتخب مصر

قال محمد بركات ، إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني صاحب القرار الوحيد في انضمام أي لاعب أو استبعاد آخر.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الجميع يطالب بمنح الصلاحيات كاملة لمدرب المنتخب وبالتالي ليس مقبولاً أن يتدخل أحد في اختصاصاته.



وأكد أن الجميع يساند المنتخب في مهمته القادمة بتصفيات كأس العالم 2026 وافتتاح المشوار نحو المونديال لحصد الانتصار في أول جولتين وقطع خطوة جيدة في بداية المهمة.



وأضاف:" دعوا فيتوريا يعمل في هدوء ، الكرة الأفريقية تتطور وسبق أن عانى منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخبات المغمورة مثل أفريقيا الوسطى والنيجر وبالتالي لا يوجد مباراة سهلة رغم وجود فوارق بين المنتخب الوطني ومنافسيه بالمجموعة".



وتابع:" لابد أن يعمل كل لاعب ما عليه ويبذل أقصى مجهوده و300% من مستواه لحصد الفوز على حساب جيبوتي وسيراليون".

وأشار إلى ، أن عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز مكسب للمنتخب الوطني لانه يقدم مستويات جيدة في الموسم الحالي مع بيراميدز وسيضيف للمنتخب الكثير.



وأوضح أن عودة الشناوي لا تقلل من حظوظ الحارس محمد أبوجبل الذي بدأ استعادة مستواه مع البنك الأهلي ولكن المنافسة مطلوبة في هذا المركز.



وأكد أن محمد شريف مهاجم الخليج السعودي قدم مستويات جيدة بالفعل وعاد للتهديف بهز شباك الطائي في الدوري موضحاً أن فيتوريا يجهز الجميع للمنافسة بقوة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.