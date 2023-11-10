الفارق بين الهدنة الإنسانية والتكتيكية في غزة .. سمير فرج يوضح | فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الصحف الأمريكية تصف الرئيس السيسي بعبد الناصر الجديد الذي يهدد مصالح أمريكا.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «المواطنين كانوا سعداء بعد إذاعة لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن على الهواء»، مشيرا إلى أن هناك 4 جهات في أمريكا مسؤولة عن اتخاذ القرار (وزارة الخارجية، والمخابرات ووزارة الدفاع والرئاسة)، وجميع هذه الجهات تواصل مع القاهرة.



وحول تواجد إسماعيل هنية وخالد مشعل في مصر قال اللواء سمير فرج «الوساطة نضجت، أمريكا أعلنت التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات، وهناك فارق بينها وبين الهدنة التكتيكية، كون الهدنة العسكرية تشمل وقف إطلاق النار نهائي وهو ما ترفضه إسرائيلي»، مضيفا «غدا أمير قطر يصل إلى مصر للقاء الرئيس السيسي، إضافة إلى تواجد قادة حماس، وأعتقد أن المبادرة القطرية المصرية مع قادة حماس قد تمنح فرصة حول زيادة المعونات التي تدخل غزة، مع إخراج الأسرى الأجانب، حماس ترفض إخراج أي جندي إسرائيلي حاليا».



وأكد فرج أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خسر أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في استطلاعات الرأي بعد ما حدث في طوفان الأقصى، موضحا أن موقف الرأي العام العالمي وخاصة الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية تغير.



وأشار إلى أن خطبة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أفقدته كثيرا على المستوى الجماهيري، لافتا إلى أن تواجد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط بمثابة تحسب حال دخول إيران أو حزب الله.

اغتيال قاسم سليماني

وتابع فرج «إيران بتوع كلام وتواصلوا مع ترامب بعد اغتيال قاسم سليماني لضرب قاعدة عين الأسد من الخارج فقط لحفظ ماء الوجه أمام شعبه»، معلقا «وجود حاملة الطائرات أقلق البعض في مصر، بالرغم من جاهزيتنا الكاملة، الموضوع ليس له علاقة بنا».

