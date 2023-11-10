الزمالك : أهلا وسهلا بمجلس الأهلي في القلعة البيضاء

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يُرحب بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "بالطبع أهلا وسهلا بمجلس إدارة النادي الأهلي داخل مقر القلعة البيضاء لتهنئة المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب".

وأضاف : لاعبو الزمالك بذلوا أقصى جهد لديهم أمام بيراميدز رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم الفترة الأخيرة، إلى جانب وجود غيابات مؤثرة فى مباراة أمام فريق كبير ويضم لاعبين مميزين للغاية".

وقال : "مباراة الزمالك وبيراميدز كانت ملحمة، والفوز فى هذا الوقت كان مهم للغاية، وهدف سامسون أعجبني كثيرا لأن سامسون كان لا يعتمد عليه نهائيًا".