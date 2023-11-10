بليغ أبوعايد | فيتوريا هو صاحب القرار في ضم اللاعبين

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن نتائج التحقيقات الخاصة بلاعبي الزمالك غيرت وجهة النظر تجاه اللاعبين الثلاثة فتوح وصبحي والزناري، ومعسكر الزمالك شهد حالة من عدم الانضباط كانت أزمة اللاعبين الثلاثة جزء من ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك تواصلوا مع حازم إمام لاستبعاد اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا هو صاحب القرار في ضم اللاعبين، ويريد إرساء ثقافة معينة وهو يرى أن أزمة فتوح وصبحي سيتم حلها مع الزمالك، ولو تم اتخاذ عقوبة انضباطية على لاعب في المنتخب هل سيلتزم بها النادي، والمدرب له حق اختيار من يراه مناسبًا، وأتمنى تعامل الزمالك بمنطقية مع الأمر، وأن يتم اعلاء مصلحة المنتخب الوطني".

وأضاف: "قرار إدارة نادي الزمالك ضد أحمد فتوح بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن، وليس بسبب أزمة خروجه من المعسكر. وليس دور مجلس إدارة الزمالك مناقشة ضم اللاعبين لمنتخب مصر، ولا يجب النظر للبعد الجماهيري والسوشيال ميديا، يجب اعلاء مصلحة منتخب مصر، لأن روي فيتوريا اتخذ قراره الفني".

وأكمل: "محمد عواد كان مستواه سيئ في مباراة الزمالك وبيراميدز، وركلات الترجيح انقذته من تحمل خسارة الفريق في المباراة".