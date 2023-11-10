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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة رابحة .. سعر iphone 14 فى المملكة العربية السعودية

iPhone 14
iPhone 14

تعد تجربة شراء جوال آيفون 14 ناجحة بكل المقاييس لما توفره من ميزات قوية مع سعر مغر للغاية، يجعله على أولوية الترشيحات.

وصل سعر جوال آيفون 14 فى السعودية لسعة 128 جيجابايت مقابل 2843 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3547 ريالا، وسعة 512 جيجابايت بـ 3893 ريالا.

يأتى جوال iphone 14 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

آيفون 14

يقدم جوال آيفون 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بدقة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

آيفون 14

يمتلك جوال آيفون 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 14 في 5 ألوان وهي الأسود، والبنفسجي الفاتح، والأزرق الفاتح، والأحمر، والأبيض.

آيفون السعودية Apple آيفون 14 iPhone 14

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