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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان يوجه رسالة للاعبي وجماهير الزمالك

احمد سليمان
احمد سليمان

وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة رسالة للاعبي الفريق والجماهير بعد الفوز على بيراميدز  والتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر.


ونشر أحمد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك" صورة للجهاز الفني ولاعبي المنتخب والجماهير وكتب: "شكرا لكم جميعا كنتم على قدر المسئولية".

ونجح فريق الزمالك في العودة من بعيد وتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما الاربعاء الماضي، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

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