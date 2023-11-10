حق الأخوة.. أستاذ جامعي يعرض دعم الطلاب الفلسطينيين بالجامعات نفسيا وماديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لأستاذ جامعي بجامعة عين شمس يدعم الطلاب والطالب من دولة فلسطين تزامنا مع الاحداث الجارية.

وجاء نص النص المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أي طالب او طالبة فلسطيني جامعي سواء في جامعة عين شمس او أي جامعة أخرى ويحتاج لأى دعم نفسي او مادى يشرفني على ان يتواصل معي على هذا الرقم 01221250399وهذا حقكم علينا واقل شيء ممكن نقدمه .

وكانت قد نظمت جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطينيين بالتعاون مع جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وقالت جامعة عين شمس في بيان، إن الحملة تستمر علي مدار أسبوع كامل ويشارك بها طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والإداريين، وذلك كنوع من التضامن الإنساني مع أهالي قطاع غزة، وتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

وكانت أيضا قد خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين، ودعمًا منهم للموقف المصري الرافض لتهحٖيرهم، واحتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى المعمداني، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية وفوض المتظاهرون الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها «القدس عربية، الفلسطينيين أصحاب الأرض» و«عاشت فلسطين» و «لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين»، وقاموا برفع علم فلسطين.

وأكد الطلاب المشاركون، أن كل القوانين والأعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.