دعاء يوم الجمعة قصير.. يريح القلب ويهذب النفس

يستحب لكل مسلم أن يردد دعاء يوم الجمعة قصير، نظرا لأن هذا اليوم من الأيام المباركة التي تعتبر عيدا للمسلمين وفيها وقت إجابة الدعاء.

دعاء يوم الجمعة قصير

وهنا نشير إلى دعاء يوم الجمعة قصير، في إطار توعية المسلم بأهمية التي يمكن ترديدها في يومه المبارك ومنها:

اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، فاغفر لنا ذنبنا كله وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين.

بحق يوم الجمعة .. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك

اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء ومن كل سوء يا رب العالمين.



اللهمَّ إنَّا نسألك راحةَ المتَّقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين وأن تغفر لنا ولآبائنا وأمَّهاتنا يا رب العالمين.



اللهمَّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تَهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا رب العالمين.



اللهم اغفر لي مغفرة شاملة

اللهمَّ إنا نسألك يا ربنا أن ترفع مقامنا كما رفعت السماء بلا عمد، وأن تتقبَّل منَّا الصلاةَ والدعاء وتوسِّع رزقنا عدد ما نزل من الماء، وتطوي صحائف أعمالنا نقيةً بيضاء يا رب العالمين.



يا أرحم الراحمين ارحمْنا، وإلى غيرك لا تَكِلْنا وعن بابك لا تطردنا ومن نعمائك لا تحرمنا ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلِّمْنا يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة قصير



اللهمَّ ارزقنا حمدًا يملأ الميزان وشكرًا يَزيدنا في الإحسان، وتوبةً صادقة تُدخلنا الجنان ونورًا وهدايةً بالإيمان وصحةً وعافيةً في الأبدان برحمتك يا عزيز يا وهَّاب.

اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

كما ورد عن دعاء يوم الجمعة مكتوب، ما يلي:

اللهمَّ افرش لنا دربًا من نور واجعل وجوهنا دائمًا في سرور واملأ قلوبنا بذكرك يا غفور وتقبَّل دعاءنا يا شَكور واجعل لنا الصراط سهلًا للعبور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين.

اللهمَّ يسِّر لنا اليُسرى، وجنِّبنا العسرى، واجعل لنا فرجًا ومخرجًا من كل ما أهمنا وغمَّنا يا رب العالمين.

اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنَّا في ديننا، واجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومـنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنَّا يا رب العالمين.

اللهمَّ أسعد قلوبنا وفرِّج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا قلبًا خاشعًا وعملًا صالحًا ولسانًا ذاكرًا وصبرًا جميلًا ومن بعده أجرًا وعِوضًا يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك مغفرة تشرح بها الصدر، وترفع بها الذكر، وتيسِّر بها الأمر، وتكشف بها الضر إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين.

دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة

(اللهم يا رجاء السائلين، يا قرة عين المُوحِّدين، يا ملاذ اللاجئين، يا عون المُستجيرين، احفظ المرابطين في فلسطين، وانصرهم على عدوك، وعدوهم، وتقبل شهداءهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة يا رؤوف يا رحيم).

اللهم في هذه الليلة المباركة .. كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا، أمّنهم من كل خوف، وعافهم من كل ضعف، قوهم، واحفظهم، وتولهم، واجعل الدائرة لهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام يا حنان يا منان.

اللهم امتنا النصر يارب العالمين، يارب العزة كن لغزة، يارب الطيبين كن لفلسطين، اللهم اجمع صفنا، ووحد رايتنا، أما أعدائنا يارب فشتت شملهم، ومزق صفوفهم، وشتت جهدهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم.

نسأل الله عز وجل أن يوفق الأمة وولاة أمورها إلى ما يرضيه عنها، اللهم انصرنا نصرك الذي وعدت الفئة المؤمنة، اللهم وحد صفنا، وارفع رايتنا واجمع شملنا واجعلنا من عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين

اللهم إنا نجعلك فى نحور المعتدين ، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم .. شتت شملهم .. عليك بهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين ، يا حق يا قهار برحمتك نستغيث فاغثنا

اللهم حول هذه القلوب الشريرة عنا ، واشغلهم بأنفسهم يا أرحم الراحمين، واجعل بأسهم بينهم شديدا .. وألف بين قلوبنا ، اللهم فرق كلمتهم ووحد كلمتنا . ونسألك اللهم أن تتقبل الشهداء بقبول حسن، وأن تنزل السكينة على قلوبنا وقلوب أمهات الشهداء وثبت قلوب آبائهم اللهم اكتب عندك الشهداء شفعاء لنا ولأهلهم

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك.

