هتبقى نجمة كبيرة.. أشرف زكي يدعم ابنته في أولى تجاربها على المسرح

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على دعم ابنته مريم فى أولى تجاربها على المسرح، بحضور عرض بنك القلق الذى قدمته على مسرح الجامعة الأمريكية.



وقال أشرف زكي فى لقائه مع برنامج عرب وود فى كواليس عرض المسرحية، إن مريم ابنته قدمت عرض مميز من تأليف توفيق الحكيم، مشيرا إلى أنها تحتاج مزيد من المجهود والتعب حتى تصبح نجمة كبيرة خلال الفترة القادمة.



وتابع أشرف زكي أنه فخور بابنته وبما قدمته على المسرح، مؤكدا أنها لاتزال فى بداية المشوار، حيث أنها تدرس فى الفرقة الثانية قسم مسرح بالجامعة الأمريكية.





أشرف زكي وقرارات النقابة

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد قرر إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، بجانب منعهم من الحصول على تصاريح مزاولة مهنة التمثيل.

وأصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بيانًا، أعلن خلال إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، ومنعهم من الحصول على تصاريح، إذ جاء نص البيان كما يلي:

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع كل من:

1- أحمد حسين عثمان وشهرته أحمد أزعر.

2- علي محمد كريم فؤاد وشهرته علي السبع.

3- بسمة نبيل علي الفولي وشهرتها بسمة نبيل.

4- منة الله صلاح سعيد وشهرتها منة صلاح.

5- لينة إيهاب فؤاد وشهرتها لينة إيهاب.

6- أحمد علي طارق محمد وشهرته أحمد طارق.

وتضمن القرار، منعهم من الحصول على تصاريح عمل من النقابة؛ لعدم احترامهم لقواعد وقوانين النقابة، وذلك لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية، دون حصولهم على التصاريح اللازمة من نقابة المهن التمثيلية.