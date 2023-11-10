الشيخ تميم أمير قطر يصل مطار القاهرة

بثت القناة الأولى لحظة وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر لـ مطار القاهرة.

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر أرض الوطن متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.



ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، يرافق أمير قطر خلال الزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.



وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة، كما تعمل قطر على محاولة التوسط في وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.