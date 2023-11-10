الوقت مش مناسب.. إليسا تقرر تأجيل طرح ألبومها الجديد

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة.



وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات.



إليسا تفتح النار على منتقديها

وردت المطربة اللبنانية إليسا على الحملة الموجهة ضدها خلال الفترة الأخيرة والسخرية منها بسبب فمها، مؤكدة أن من يفعل ذلك هو إنسان مريض.



وأضافت إليسا فى حوارها مع هيا هب بالرياض أنها رأت خلال الفترة الماضية بعض الأشخاص يقومون بالسخرية منها بسبب فمها وقاموا بوضع عدد من الفلاتر للسخرية منها قائلة: كل اللى بيسخرو من فمي أحب أقول لهم مرضى نفسيين وعندهم نقص.



وتابعت إليسا أنها على مدار سنوات طويلة استطاعت أن تخلق لنفسها مكانة كبيرة سواء داخل لبنان او خارجه بين نجوم العالم العربي، بينما المتنمر أو من يسخر منها لم يقدم في حياته شىء يفتخر به.





إليسا تثير الجدل

أثارت الفنانة إليسا حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها عن عدم انجابها أطفال والسبب وراء ذلك حيث ردت بقوة على هذا الأمر عبر برنامج "هيب هوب" على هامش تواجدها فى موسم الرياض.

وقالت إليسا: أنا أكره هذه الكلمة أن لابد من انجاب أطفال لترعاكى فى الكبر وانا ضد هذه الموروثات القديمة غير المنطقية لان هناك الكثير من الناس الذين يتمتعون بوجود أبناء لديهم ولكن لم يرعوهم فى الكبر وليسوا سندا لهم.