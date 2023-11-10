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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: خسائر الاحتلال بسبب حرب غزة.. انهيار سوق الأسهم وتراجع القطاعات

غزة
غزة

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن خسائر المُحتل في الأرواح والاقتصاد بسبب حرب غزة، رغم أنه لا تكافؤ بين الطرفين، بل والعديد من الدول تقدم الدعم للمحتل، وليس الولايات المتحدة فقط، لافتاً إلى أنَّ عجز اقتصاد إسرائيل وصل إلى 6 مليارات دولار أمام دعم أمريكي قيمته 14,1 مليار دولار.

وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها دولة الاحتلال على مدار أكثر من شهر، دفعت المؤشر الرئيسي لبورصته أن يفقد نحو 17% من وزنه النسبي، كما تكبدت الخزانة حوالي 25 ملياراً خلال الأيام الماضية مع تراجع شديد بكافة القطاعات، خاصةً «الزراعة» و«السياحة».

وتابع أستاذ الاقتصاد، موضحاً: «رغم انهيار الأسهم وانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة، إلا أنه لم يكن الوحيد الذي تأثر بالتوترات، بل اقتصاديات العالم أجمع تأثرت، خاصة أنَّ الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد من تداعيات أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، لتطل علينا الآن توترات منطقة الشرق الأوسط».

 

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