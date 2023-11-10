اتوهمت.. حنان مطاوع تكشف تفاصيل رحلة مرضها

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي للاحتفال بنجاح أحدث أعمالها الفنية صوت وصورة والذى يعرض خلال هذه الفترة عبر قناة dmc.



وتحدثت حنان خلال هذه الحلقة عن كواليس مشاركتها فى مسلسل صوت وصورة بالإضافة إلى تفاصيل حياتها الشخصية ومعاناتها مع المرض الفترة الأخيرة والجراحة التى أجرتها منذ أربعة أشهر.





حنان مطاوع تكشف معاناتها مع المرض

وكشفت حنان مطاوع معاناتها مع المرض وسردت تفاصيل مرضها الأخير، حيث أكدت خلال الحلقة أن رحلة مرضها بدأت بعد وجود تضخم فى منطقة الرقبة ومع إجراء بعض التحاليل على الغدة الدرقية أكدت التحاليل أنها لا تعاني من الغدة الدرقية وهي اللحظة التى بدأت تشك فيها بأنها قد أصيبت بورم خبيث.



وتابعت حنان أنها أجرت الكثير من التحاليل من تلقاء نفسها دون أن تعرض على طبيب متخصص من أجل الاطمئنان، حيث سيطر عليها الوهم وقامت بعمل مسح ذرى لكشف حقيقة إصابتها بورم خبيث، إلى أن عرضت كل هذه الاشاعات والتحاليل الطبية على أطباء متخصصين الذين أكدو إصابتها بالغدة الدرقية وقامت بإجراء جراحة عاجلة واستعادت صحتها تدريجيا.





أحداث الحلقة 20 من صوت وصورة

وطرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” العديد من الأحداث، ومنها حدوث خلاف كبير بين نرمين “نجلاء بدر” وقريبها الذي سرب أن نجلها يحصل على منشطات، أما وافي “عمرو وهبة”، فقد استمر في التعاون مع محامية الخصم “ناردين فرج” وحصل منها على دفعة مالية أخرى.

فيما حدثت مفاجأة غير متوقعة بعد أن اكتشفت أن هناك بصمة على سلاح جريمة قتل الطبيب، وهي بصمة لرضوى “حنان مطاوع”.

مسلسل “صوت وصورة”

ويتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.