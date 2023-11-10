مستشار بالأكاديمية العسكرية: انقسامات كبيرة في الداخل الإسرائيلي بسبب حرب غزة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إنَّ هناك عدة انقسامات يشهدها الداخل الإسرائيلي، في الوقت الحالي، وهي واضحة وجلية، لافتاً إلى استقالة 3 وزراء منذ بداية حرب غزة وإعلان تنفيذ عمليات عسكرية في القطاع.



وأضاف «العمدة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ تصريحات وزير التراث الإسرائيلي الأخيرة «المستفزة» تؤكد على توريط دولة الاحتلال والتشهير بها إعلامياً ودولياً، بما رفع الأصوات بضرورة توقيع إسرائيل على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما أدى إلى مزيد من الخلافات بين المسؤولين بحكومة الاحتلال.

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أنَّ عدم توافق العناصر بعضها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية يعزز انقسام المشهد في الداخل الإسرائيلي، مشيراً أيضاً إلى الانقسام بين قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، والتخبط الكبير الذي أعقب قرار الاجتياح البري لغزة.