كاتب صحفي: طوفان الأقصى أسقط الشو العالمي للاحتلال الإسرائيلي

كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن البشاري، الخسائر العسكرية والاقتصادية والمعنوية لدولة الاحتلال الصهيونية، التي هزت الكيان الإسرائيلي خلال أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي والتي مازالت مستمرة، من قبل المقاومة الفلسطينية، بقطاع غزة، وسقوط الصيت والشو العالمي لقدرة وأمن أجهزة الاحتلال.

وأضاف عبدالرحمن البشاري خلال مداخلة هاتفية، على قناة الحدث، أن أحدث 7 أكتوبر أدت إلى سقوط صورة حكومة وجيش الاحتلال داخلياً و عالمياً، بعد هزيمتهم أمام مقاومة فلسطينية بأقل الإمكانيات العسكرية، بالإضافة إلى كثرة الانقسامات بين الحكومة ذاتها وخلافات والمعارضين بين أفراد شعبهم، ظهور صورة جيش الاحتلال الحقيقي لدى شعوب العالم بالأجرام وقتل الأطفال والنساء والأبرياء العزل.



ولفت إلي أن خسائر بورصة دولة الاحتلال الصهيوني خسرت خلال الأيام الماضية منذ الأحداث 20 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر المالية اليومية، بسبب مغادرة وتوقف كثير من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل داخل دولة الاحتلال وتساهم بشكل كبير من الاقتصاد الصهيوني، بالإضافة توقف شركات التكنولوجيا والالكترونيات، التي كان يديرها شباب والذين تم التحاقهم بقوات الاحتياط لجيش الاحتلال، وكانت هذه الشركات تمثل ما يقرب من 30% من الاقتصاد، بجانب توقف أعمال الزراعة ومغادرة المزارعين الأجانب لبلادهم، توقف أعمال الغاز والبترول في البحر المتوسط خوفاً من حدوث أي ضربات صاروخية.