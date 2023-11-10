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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال ساعات.. جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد ضحاياه خلال العملية البرية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن جنديا أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في وسط قطاع غزة يوم 8 نوفمبر وتوفي اليوم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،  إن الجندي المتوفي يدعى يهوناتان إسحاق سيمو، 21 عاما، من الكتيبة 202 للمظليين، من كارمي زور.

وترفع وفاته حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 37.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنديا قتل خلال مواجهات ضد حماس في شمال قطاع غزة أمس.

وقد أفادت صحيفة "يديعوت" العبرية، اليوم الجمعة، بأن هناك نحو 250 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة حتى اليوم.

وأضاف أن هناك أكثر من 100 حالة منهم في حالة خطيرة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”.

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