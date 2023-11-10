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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناس ممكن تكرهني.. نبيل عيسي يكشف عن تفاصيل شخصيته في رمضان 2024

نبيل عيسي
نبيل عيسي

كشف الفنان نبيل عيسي عن دوره الذي يقدمه في موسم رمضان 2024، وهو المسلسل الذى تعاقد عليه مؤخرا للمشاركة في رمضان القادم.


وقال تبيل فى تصريح خاص لصدي البلد أنه تعاقد مؤخرا على تقديم مسلسل مكون من 15 حلقة من إخراج مخرج سوري يقدم عمل مصري لأول مرة.


وأضاف عيسي أنه يقدم فى هذا المسلسل شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمها من قبل، مشيرا أنه يجسد دور الشر بشكل يجعله مكروها لدى الجمهور.
 

مسلسل ما تيجي نشوف

وشارك مؤخرا نبيل عيسي في أحداث مسلسل ما تيجي نشوف المأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود وحقق دوره نجاحا كبير حيث كان يجسد شخصية باد بوي وله كثير من العلاقات النسائية.

أبطال مسلسل “ما تيجي نشوف”:

وتعرض حاليًا حكاية “ما تيجي نشوف”، ضمن حكايات المسلسل المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، على شبكة قنوات on، ويضم العمل كلا من: الفنان نبيل عيسى، وهنا شيحة، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وطارق صبري، وعمر ممدوح، وراندا عبد السلام، وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل عمرو محمود ياسين، ومحمد الخبيري. 

نبيل عيسى الفنان نبيل عيسى موسم رمضان 2024

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