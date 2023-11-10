عاشور يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي عُقد برحاب جامعة بنها فرع مدينة العبور، بحضور الدكتور .ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الشكر لجامعة بنها على استضافتها فعاليات الاجتماع، متمنيًا لها المزيد من التقدم والرقي.

هنأ المجلس عددًا من القيادات الجامعية، منهم الدكتور إلهامي ترابيس لتوليه منصب رئيس جامعة دمنهور، والدكتور محمد ضياء زين العابدين لتوليه منصب رئيس جامعة عين شمس، وتكليف الدكتور علي عبدالمحسن عميد كلية الطب بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالمقصود عبدالقادر عميد كلية العلوم للقيام بعمل نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، ود.عزالدين حسيني وكيل كلية التربية الرياضية قائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويس لشون التعليم والطلاب، كما هنأ المجلس الدكتور كريم همام لتكليفه بمهام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية متمنيًا لسيادتهم المزيد من التقدم والازدهار.

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من المهندسة/سماح صالح مسئول ملف التنمية المستدامة بوزارة البيئة، حيث استعرضت سيادتها خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والمزمع من خلالها توزيع عدد 500 دراجة هوائية علي طلاب الجامعات وعمل أنشطة رياضية (ماراثون جري– ماراثون بالدراجات) وأنشطة توعية (التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء– التغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية– المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة) وذلك خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مارس 2024.

واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من د.مني هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات عن مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، وبخاصة في كليات (الطب والهندسة) تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، والتي تهدف إلي زيادة القدرة التنافسية لخريجي كليات الطب والهندسة، وإتاحة فرصة أفضل لهم للتدريب، وتبادل الخبرات، وتأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية اللازمة للدراسة والبحث، وتعميق الروابط الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا .

وناقش المجلس التقرير المقدم من د.عمر سالم مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم متخذي القرار بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، والتي تهدف إلى بناء نظام متكامل لرصد وتوثيق الأنشطة الطلابية بأنواعها، وإعداد الخطط المستقبلية للاستفادة القصوى، ودعم فاعلية الأنشطة بالنسبة للطلاب، حيث تم عرض إيجابيات المنصة وبعض الملاحظات لأخذها في الاعتبار، وذلك للحصول علي بيانات وتقارير دقيقة.

واستمع المجلس للعرض المقدم من د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية فيما يتعلق بالخطة المقترحة للأنشطة الطلابية للعام 2023/2024 حيث تضمنت الخطة مقترحات، منها منح الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية كارنيهًا لممارسة الأنشطة الطلابية، يستطيع الطلاب الحصول من خلاله على مميزات، منها دخول بعض الأندية الخاصة بوزارة الشباب، بالإضافة إلى دخول دار الأوبرا لحضور مسرحيات وزارة الثقافة، فضلاً عن الحصول على خصم لحضور معرض الكتاب.

وشملت الخطة أيضًا اقتراح وجود نموذج موحد لتقارير الأنشطة الطلابية، وبناء منصة تفاعلية واقعية بعنوان "اتكلم" عبارة عن مسرح صغير بالجامعات والمعاهد المصرية، يكون المتحدث فيها (أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب )، كما قدم سيادته مقترحات خاصة بأنشطة التوعية المتعلقة بقضايا الأمن القومي العربي والأنشطة القمية، مثل: إقامة الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية (مبدعون باختلاف).

وأوصى المجلس رؤساء الجامعات والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بالاستمرار في حملات التوعية في مجالي مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في ضوء إطلاق الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتي عام 2025 .

أحيط المجلس علمًا بالأنشطة القمية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة بمشاركة الجامعات الحكومية المصرية والتي منها :

• إطلاق جامعة بنها لمسابقة الهاكاثون للعام الثالث علي التوالي بعنوان التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم تحت شعار" الوطن محتاج لجميع الهمم" وذلك خلال شهر فبراير 2024 .

• اعتزام جامعة طنطا استضافة الدورة الكشفية " 31 " لجوالي وجوالات الجامعات المصرية خلال العام الجامعي الحالي 2023/2024 .

• اعتزام جامعة المنصورة تنظيم "ملتقي التراث الأول للجامعات المصرية "(تراثنا .... تواصل الأجيال) وذلك في الفترة من 4 إلي 7 فبراير 2024 وسيقام علي هامش ملتقي "دورة سيد درويش" بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش.

وأحيط المجلس علمًا بكتاب السيد نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المتضمن نسخة الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية.