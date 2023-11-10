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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

أنغام
أنغام

شاركت النجمة أنغام صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي  في موسم الرياض، وقد ظهرت بإطلالة مثالية وساحرة.

 

سعر فستان أنغام في حفل روائع بليغ حمدي

 

وظهرت أنغام بفستان طويل أسود اللون من الساتان في الجزء السفلي، أما العلوي فكان مطرزا على تول بأشكال ورود ملونة.

 

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وكان فستان أنغام من تصميم MARCHESA، ووصل سعره إلى 8 آلاف دولار، أي ما يعادل 250 ألف جنيه.

 

وعدلت أنغام من تصميم الفستان ببطانة أسفل الجزء التول الشفاف في الأعلى، وأغلقت الفتحة الجانبية الطويلة من الفستان، ليصبح اكثر احتشاما.

 

وتركت أنغام شعرها منسدلا عبر اكتافها مع لمه ألى الوراء بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت انغام إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت السموكي ايز لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

 

 

وتزينت أنغام ببتض الإكسسورات البسيطة، فأختارت اسورة وقرطين ناعميت باللون الفضي اللامع .

 

أنغام
أنغام
أنغام
التصميم الأصلي لفستان أنغام
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