عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

تمثال لاماسو الآشوري
تمثال لاماسو الآشوري

اكتشف علماء الآثار تمثال لاماسو الآشوري الذي يبلغ عمره 2700 عام، وهو إله قديم على شكل ثور مجنح برأس بشري، محفوظ بشكل جيد، في خورس آباد في شمال العراق، التي كانت ذات يوم العاصمة الآشورية لدور شاروكين.

حوله الله إلى ثور ووزنه 18 طنا.. ظهور أول دليل ذكر في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

 

سبب تصنيف الاكتشاف بأنه غير عادي، لأن تمثال المرمر الذي يبلغ وزنه 18 طنًا وطولها12.5 قدمًا، هو أنه تم اكتشافها لأول مرة منذ أكثر من قرن من الزمان.

 


أسطورة ذكرت في التوراة


وفقا لموقع “أي ار تي”، فإن أصل هذا التمثال كان لأسطورة آشورية، عن مخلوق بجسم ثور مجنح ورأس بشري، يُعتقد أن هذا المخلوق هو في الأصل الملك (نبوخذ).

ولمتابعة المزيد حول تمثال لاماسو الآشوري .. تابع الفيديو جراف التالي:

علماء الآثار تمثال لاماسو الآشوري يبلغ عمره 2700 عام إله قديم على شكل ثور مجنح برأس بشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

موضوعات متعلقة

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

عبود الغزاوي.. حكاية فتى أثار ضجة على السوشيال ميديا| فيديو جراف

دراسة تكشف خطورة تأثير كورونا على ذاكرة المتعافين.. فيديو جراف

ترشيحاتنا

ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

مصطفى بكري: غزة ستنتصر حتى لو كان هناك فلسطيني واحد.. فيديو

بيان مهم من حركة حماس يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي

لفترة محدودة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

لازم تبيعوه | حارس الزمالك السابق يحرّض النادي ضد فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

فيديو

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ