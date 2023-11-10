عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغريدة هامة من أمير قطر عن لقائه مع الرئيس السيسي

السيسي وتميم
السيسي وتميم

غرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة اكس قائلا : مباحثاتي مع أخي عبدالفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وأضاف : جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين.

تغريدة أمير قطر 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قد اتفقا على تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.


ناقش الزعيمان خلال اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.

وبحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

مفاجأة من العيار الثقيل.. الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع أحمد فتوح

نتنياهو يعترف: حرب غزة تستغرق أطول مما توقعت

دعاء الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها بركة على جميع المسلمين

بمشاركة محمد صلاح| موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

نتنياهو: سنسيطر على غزة بالكامل.. ولا نثق في أي قوات دولية

طائرات مسيرة.. بيان عاجل من حزب الله بشأن الحرب مع إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

فيديو

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ