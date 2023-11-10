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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أزمته الأخيرة.. تسريب عقد أحمد فتوح مع الزمالك وراتبه مفاجأة (فيديو)

أحمد فتوح
أحمد فتوح

فجر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة مدوية على الهواء، بشأن أزمة أحمد فنوح مع نادي الزمالك، حيث عرض العقد الأصلي الخاص بـ أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إذ يبدأ من 2020 حتى 2024. 

تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك 

وقال "صادق"، خلال برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك ينص على حصول اللاعب على مبلغ مليون و200 ألف جنيه في الموسم الأول، والمواسم الثاني والثالث والرابع يحصل على 4 ملايين و650 ألفا. 

وأشار إسلام صادق، إلى أن العقد به عدد من الشروط الإضافية، والتي تنص على حصول اللاعب على بعض الأموال، في مفاجأة مدوية. 

كما عرض إسلام صادق، صور العقد الأصلي على الشاشة الخاصة بالبرنامج، مع سرد كافة تفاصيل وبنود العقد بالكامل.

أحمد فنوح إسلام صادق عقد أحمد فتوح برنامج البريمو نادي الزمالك

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