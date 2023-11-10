عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته.. ماذا قال مارسيل كولر لـ رضا سليم في ملعب التتش؟

لقاء مارسيل كولر
لقاء مارسيل كولر ورضا سليم

اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على حالة اللاعب المغربي رضا سليم بعد إصابته في لقاء الأهلى وصن داونز بكسر في عظمة الترقوة وإجرائه عملية جراحية ناجحة.

لقاء مارسيل كولر ورضا سليم

وخلال المران الأخير للأهلى قبل سفره للجونة حرص رضا سليم على التواجد في ملعب مختار التتش للشد من أزر زملائه في الفريق، وخلال ذلك دار حوار بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني اطمأن على حالته الصحية وإصابته.

ويخضع رضا سليم الفترة الحالية لجلسات تأهيل وراحة وذلك لسرعة شفائه المقدر له من شهر ونصف إلى شهرين حسب التقارير الطبية.

يستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري العام، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل  التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وإزاحة نادي بيراميدز عن الصدارة التى يحلتها برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري العام السبت 11 سبتمبر 2023 عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السادسة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء.

ملعب مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام


يستضيف ملعب خالد بشارة بالجونة مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري


ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري العام، حيث تمتلك أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومنها مباراة الأهلي والجونة.

فوز الاهلى على سيراميكا كليوباترا

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

الأهلى مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر رضا سليم المغربي رضا سليم صن داونز عملية جراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

موضوعات متعلقة

بمشاركة محمد صلاح| موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي| القنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري| تعرف على القناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة | تفاصيل

كأس العالم للأندية.. يد الأهلي ينهي استعداداته للقاء الكويت

هل يحضر.. مرتضى منصور أمام المحكمة في استئنافه على حبسه بسبب الخطيب

حبس سيدة سرقت ذهب أخرى بالقاهرة

حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

ترشيحاتنا

عبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم الصحي والنفسي للأشقاء في غزة

إصابة مسعف فلسطيني متطوع بالهلال الأحمر المصري خلال استهداف للاحتلال الإسرائيلي اليوم

مدافع الزمالك يغيب عن الفريق أسبوعين للإصابة

الأهلي يصل إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري غدا| صور

تطور عاجل.. اقتراب موسيماني من الزمالك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

على طريقة “البخيل وأنا”| اكتشاف كنز “علي بابا” مع متسول المنصورة.. شقيقاه اهتما بالغنيمة عن دفن جثمانه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

فيديو

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ