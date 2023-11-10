بعد إصابته.. ماذا قال مارسيل كولر لـ رضا سليم في ملعب التتش؟

اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على حالة اللاعب المغربي رضا سليم بعد إصابته في لقاء الأهلى وصن داونز بكسر في عظمة الترقوة وإجرائه عملية جراحية ناجحة.

لقاء مارسيل كولر ورضا سليم

وخلال المران الأخير للأهلى قبل سفره للجونة حرص رضا سليم على التواجد في ملعب مختار التتش للشد من أزر زملائه في الفريق، وخلال ذلك دار حوار بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني اطمأن على حالته الصحية وإصابته.

ويخضع رضا سليم الفترة الحالية لجلسات تأهيل وراحة وذلك لسرعة شفائه المقدر له من شهر ونصف إلى شهرين حسب التقارير الطبية.

يستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري العام، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وإزاحة نادي بيراميدز عن الصدارة التى يحلتها برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري العام السبت 11 سبتمبر 2023 عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السادسة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء.

ملعب مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام



يستضيف ملعب خالد بشارة بالجونة مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري



ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري العام، حيث تمتلك أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومنها مباراة الأهلي والجونة.

فوز الاهلى على سيراميكا كليوباترا

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.