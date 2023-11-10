محذرا من كارثة.. الشفاء الطبي في فلسطين : مخزوننا من الوقود ينتهي غدا

أكد مجمع الشفاء الطبي في فلسطين أن الوضع مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى وان المرضى والجرحى يشغلون جميع ممرات المستشفى ولا نستطيع إجراء عمليات جراحية.

واعتبر المجمع الطبي الفلسطيني في بيان له ان ماحدث اليوم هو يوم حرب على المستشفيات.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي أنه استقبل 25 شهيدا بعد قصف مدرسة البراق.



وبين مجمع الشفاء الطبي أن النازحين داخل مرافق المستشفى بلا طعام ولا ماء، معربا عن تخوفه من أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره.

كما حمل المجمع العالم بأسره مسؤولية المرضى والجرحى بمستشفى الشفاء؛ لافتا الي ان المجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود ونحن في أزمة حقيقية.

وأكد البيان أن الطواقم الطبية محبطة لأنها لا تستطيع تقديم العلاج للجرح وان كل يوم يفقد فيه مريض سرطان أو طفلا يعاني من الجفاف.

وأتم المجمع بيانه قائلا : استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة وهذا تحذير أوجهه للعالم و مخزوننا من الوقود سينتهي غدا.