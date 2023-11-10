عبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم الصحي والنفسي للأشقاء في غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، أنه منذ بداية نوفمبر 2023 بدأت المستشفيات المصرية في استقبال الجرحى من قطاع غزة.

استقبال 12 من الأطفال الفلسطينيين في مستشفيات مصر

وتابع متحدث الصحة: مستشفيات مصر لا تستقبل المصابين فقط، وإنما تم استقبال 12 من الأطفال المصابين بالسرطان، وتم توزيعهم على المستشفيات المتخصصة فى علاج السرطان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة: أن الوضع النفسي للأشقاء سيئ للغاية، لذا تعمل الوزارة على دعمهم نفسيا واجتماعيا.