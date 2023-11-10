قائد الجيش الأمريكي: متفائل من استئناف الاتصالات العسكرية مع الصين

قال أكبر ضابط عسكري أمريكي، اليوم الجمعة، إنه نقل إلى الصين، آماله في استئناف الاتصالات المتوقفة بين أكبر جيشين في العالم.

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، للصحفيين في طوكيو: بأنه "من المهم للغاية ضمان عدم وجود سوء تقدير بين الجانبين"، وقال إنه نقل رغبته في “استئناف الحوار” في رسالة إلى نظيره الصيني.

وأضاف براون: "أنا متفائل".

وجمدت الصين التبادلات العسكرية في أغسطس 2022 عندما زارت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدعي الصين أنها أراضيها، وأظهر الجانبان في الأسابيع الأخيرة مؤشرات على اقترابهما من استئناف التبادلات.

وأدلى براون بتصريحاته، في طوكيو، خلال رحلة إلى آسيا قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الأسبوع المقبل، والتي سيستضيفها الرئيس جو بايدن في سان فرانسيسكو. وأعلنت إدارة بايدن في وقت لاحق الجمعة أن بايدن سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش الاجتماع.

وتعقدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب ضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة، وإسقاط منطاد تجسس صيني اجتاز البر الرئيسي للولايات المتحدة، والغضب الصيني بسبب توقف الرئيس التايواني تساي إنج وين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

التقى براون، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في سبتمبر، في وقت سابق من اليوم الجمعة برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

قالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن الجانبين ناقشا تعزيز قدرات الردع والاستجابة للحلفاء في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة.

وأضاف البيان إن التحديات تشمل "الأنشطة النووية والصاروخية المكثفة لكوريا الشمالية، وتغيير الصين للوضع الراهن من جانب واحد بالقوة، وتعزيز التعاون العسكري بين الصين وروسيا حول اليابان، ونقل الأسلحة بين روسيا والشمال".

وفي ديسمبر، تبنت حكومة كيشيدا استراتيجية جديدة للأمن القومي، أكدت فيها عزم اليابان على بناء قوتها العسكرية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل الخطط اكتساب القدرة على الضربة المضادة من خلال نشر صواريخ كروز بعيدة المدى في وقت مبكر من عام 2026 - وهو خروج عن مبدأ الدفاع عن النفس فقط في اليابان بعد الحرب - كرادع للنشاط العسكري الصيني الحازم بشكل متزايد في المنطقة.