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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 5 منشآت وتحرير 162 محضرا في حملات على الأسواق بالإسكندرية

حملات مكبرة بالإسكندرية
حملات مكبرة بالإسكندرية

 

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.
وتنفيذًا لذلك؛ شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحال والأسواق شملت شوارع بوباستس بكليوباترا وخلف محطة سيدي جابر وشوارع أدمون فرمون وتعاونيات سموحة والفتح وتوت عنخ آمون ومصطفى النجار ومصطفى باشا كامل وتقسيم القضاة وحسن علام بمنطقة سموحة. 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 منشآت والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع وإعدام 21 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 13 محضرا متنوعا و7 إنذارات.

وشهد حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع سوتر، الإسكندر الأكبر، شارع فؤاد وأسفرت الحملة عن التحفظ على 926 كيلو من المنتجات الغذائية وإعدام 2 كيلو من اللحوم الفاسدة والتحفظ على 235 حالة إشغال متنوع وتحرير 29 محضرا متنوعا و7 إنذارات.


 كما قام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتفتيش على المحال التجارية والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار استهدفت شارع المستشارين، وشارع 25 بحرية، بالإضافة إلى منطقة المعمورة الشاطئ. 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 21 محضرا متنوعا و27 إنذارا والتحفظ على 132 حالة إشغال متنوع وإعدام 34 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


 ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت الحملة باب شوارع الكراسته ، الجزائر، السبع بنات وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأة وتحرير 19 محضرا متنوعا و12 إنذارا والتحفظ على 101 حالة إشغال متنوع.


 بينما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق والمطاعم وبعض السلاسل التجارية شملت بشاير الخير 3,5 بالقباري وشوارع الرشيد رضا والمكس، منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 34 محضرا متنوعا و13 إنذارا.


 وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت شارع عمر بن عبد العزيز منطقه ميامي وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا متنوعا.

وعلي نطاق كافة الأحياء، تم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات.

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