إسرائيل: مصرع 7 من جنود حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان

قتلت إسرائيل 7 من مقاتلي حزب الله على حدودها الشمالية مع لبنان، ليصل إجمالي عدد القتلى من مقاتلي حزب الله إلى 78 منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

دفع ارتفاع عدد القتلى في لبنان ومقتل 18 فلسطينياً على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الإعلان عن أن التصعيد الإقليمي الأوسع للصراع أمر لا مفر منه.

قام حزب الله، بتسمية المقاتلين السبعة في بيان قال إنهم استشهدوا على الطريق إلى القدس، وهي العبارة التي يستخدمها حزب الله غالبًا لتسجيل الوفيات. إن عدد القتلى في حزب الله يتجاوز الآن بكثير أعداد القتلى في حرب عام 2006 مع إسرائيل، مما أثار مناقشات داخلية حول خطواته التالية.

من المقرر أن يلقي زعيم الجماعة، حسن نصر الله، خطابه الثاني هذا الشهر يوم السبت، موضحاً فيه أحدث أفكاره.

أنهى حسن نصر الله خطابه الأخير الذي دام ساعة واحدة في 3 نوفمبر بالقول إنه يترك جميع الخيارات العسكرية على الطاولة، وأن هذا النزاع مع إسرائيل كان ذو نظام مختلف عن جميع سابقاته.