عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القمة العربية تأتي في توقيت شديد الخطورة يتطلب موقفا موحدا

النائب ايمن محسب،
النائب ايمن محسب، عضو مجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القمة العربية الطارئة التي من المقرر أن تنعقد غدا السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، تأتي في توقيت شديد الحساسية والخطورة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة والذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، كذلك في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط التهجير القسري، مؤكدا أن هذه القضية تحتاج إليموقف عربى موحد حاسم، يلبي تطلعات وآمال الشعوب العربية التي تحترق غضبا من جراء المجازر الإسرائيلية ضد سكان القطاع.

 

وتوقع "محسب"، أن تخرج عن القمة العربية توصيات هامة، مفاداها الرفض العربي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وإدانة المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس، والتمسك بأن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا علي ضرورة أن تتمسك القمة بالوقف الفوري لاطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي القطاع يما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يعاني منه القطاع، دون عرقلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.


وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم، إن قمة الرياض بكل تأكيد ستوجه تحذيرا للعالم  من خطورة توسيع دائرة العنف في المنطقة، من خلال دخول أطراف أخري إقليمية ودولية في النزاع، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة. وهو ما سينعكس علي الأمن والسلم العالمي، لافتا إلي ان ميثاق جامعة  الدول العربية تضمن ملحق خاص بفلسطين لكونها قضية العرب الأولي ومن ثم لها مكانة خاصة لدي كل عربي.


وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة ضرورة العمل علي وقف سياسات إسرائيل كقوة احتلال منذ عام 1967 وانتهاكها الدائم للقانون الدولي، وعدم التزامها بمقررات الأمم المتحدة، والإصرار علي ارتكاب المجازو وترويع المدنيين والضغط عليهم عن طريق حرمانهم من المياه والكهرباء والوقود والغذاء لدفعهم للخروج طوعيًا من أراضيهم، وفرض سياسة الأمر الواقع، وإجبارهم على التوجه جنوبا انتهاكًا لحدود دول أخرى ذات سيادة.

فلسطين الرياض مجلس النواب الأزمة الفلسطينية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

موضوعات متعلقة

فلسطين: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على وحدة العناية المركزة بمستشفى القدس بغزة

شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين| فعالية بـ الصحفيين غدًا

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: ما يحدث في قطاع غزة جعلني أقف حزينا

الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء بـ غزة

الكل هيشوفها أوي بكرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

جناح الخفاش.. أمريكا تكشف عن قاذفة قنابل نووية جديدة

ورقي وإلكتروني.. خطوات استخراج تصريح السفر للشباب

حسام موافي يحذر من ظهور تلك الأعراض على طفلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

فيديو

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ