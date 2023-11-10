أوكرانيا تستهدف سفنا عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم

قالت أوكرانيا إن طائرات بدون طيار تابعة للبحرية قصفت سفنا عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم خلال الليل في هجوم جديد يهدف إلى تعطيل الدفاعات في شبه الجزيرة المحتلة.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، على منصة التواصل الاجتماعي أكس، تويتر سابقًا، إن الهجوم ألحق أضرارًا بمركبتي إنزال من طراز "سيرنا" وعلى متنهما أطقم ومركبات مدرعة.

استخدمت روسيا السفن، وفقا لبلومبرج، لاستضافة وحدات دفاع جوي متنقلة بعد نقل السفن الأكبر حجما بعيدا عن شبه جزيرة القرم في أعقاب هجمات سابقة، وفقا للوزارة.

لم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه المزاعم. وكتب المدون العسكري الموالي لموسكو، رايبار، والذي لديه 1.2 مليون مشترك على تيليجرام، أن أربعة زوارق هجومية أوكرانية بدون طيار ضربت السفن الروسية الراسية في خليج قبالة غرب شبه جزيرة القرم، دون أن يذكر من أين حصل على المعلومات. ولا تستطيع بلومبرج التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كثف الجيش الأوكراني هجماته على الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود في الأشهر الأخيرة، باستخدام مجموعة من الصواريخ وغارات القوات الخاصة والطائرات البحرية بدون طيار للوصول إلى ميناء نوفوروسيسك.

أشارت صور الأقمار الصناعية الشهر الماضي إلى أن جزءًا من الأسطول الروسي انتقل على الأرجح من قاعدته في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى نوفوروسيسك الروسية شرقًا لتجنب الهجمات الصاروخية الأوكرانية.

وترى روسيا أن استخدام أوكرانيا للطائرات البحرية بدون طيار يمثل تهديدًا متزايدًا، حتى أنها استشهدت بها مؤخرًا وسط أسباب الخروج من صفقة الحبوب في البحر الأسود.