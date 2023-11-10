ردا على مزاعم قوات الاحتلال .. جراح بريطاني: المستشفيات تأوى المدنيين المذعورين فقط

رفض جراح بريطاني من أصل فلسطيني في غزة مزاعم إسرائيل بأن حماس تستخدم المستشفيات كقواعد لها.

قال البروفيسور غسان أبو ستة إن المرافق الطبية تأوي فقط الجرحى المرعوبين وعائلاتهم، لكن لم يعد هناك أي نظام طبي.

قال الطبيب، الذي يعمل مع جمعية المساعدة الطبية الخيرية للفلسطينيين، إن اليوم كان أسوأ يوم شهده على الإطلاق.

وأضاف: هذه أحلك ساعة على الإطلاق. لقد انتهى الأمر. لا يوجد نظام طبي. لقد اختفى مستشفى الشفاء. وكان ذلك يمثل ثلث النظام.

وأكد: لقد تعرضت جميع مستشفيات الأطفال للهجوم وخرجت عن الخدمة.

وأضاف أن هناك آلاف الأشخاص الذين لا يمكن نقلهم من المستشفيات أبداً، لكن الأطباء لم يعد بإمكانهم تقديم أي شيء سوى الضمادات.

تنفي إسرائيل استهداف المدنيين وقالت في السابق إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب ضربهم.

وأضاف أبو ستة: "لم يبق في شمال غزة كله سوى بقايا المستشفى الإندونيسي والمستشفى الأهلي".

وزعمت إسرائيل أن حماس تستخدم المستشفيات كدرع لمراكز العمليات تحت الأرض.

قال البروفيسور أبو ستة: "قطعاً لا. لا يوجد أحد هنا سوى الجرحى وعائلاتهم وبعض الأطفال الذين يحاولون الحصول على الماء لأن لدينا وصلة مياه".

وأكد: إنهم مرعوبون تمامًا من استهدافهم للمستشفى. ولم يشهد أي من الأطفال أو المصابين أو النازحين شيئًا كهذا.

وقال: كان هناك أشخاص هاجمهم الإسرائيليون بالكلاب، وكان لدينا أشخاص مستهدفون على الطريق أثناء هروبهم من الشمال إلى الجنوب، وأشخاص تم استهدافهم في المدارس التي كانوا يحتمون بها".