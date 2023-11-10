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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: إسرائيل تدرس اتفاقا لإطلاق سراح المدنيين المحتجزين في غزة

صدى البلد

تدرس إسرائيل التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين المحتجزين في قطاع غزة، بحسب تقرير.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات أن حماس وإسرائيل تتفاوضان على مقترحين لإطلاق سراح الرهينتين. وأضافت أن قطر كانت الوسيط الرئيسي في المحادثات، بمشاركة مسؤولين أمريكيين كبار.

 

وقال أحد المسؤولين إنه بموجب أحد المقترحات التي تتم مناقشتها، ستطلق حماس سراح ما بين 10 إلى 20 رهينة مدنية – بما في ذلك النساء والأطفال الإسرائيليين وكذلك الأجانب، بما في ذلك الأميركيين – مقابل توقف قصير في القتال. وأضافوا أن ذلك قد يتبعه إطلاق سراح نحو 100 مدني إذا تم استيفاء الشروط.

 

وفي المقابل، تطالب حماس بوقفة قصيرة، والمزيد من المساعدات الإنسانية، والوقود للمستشفيات، وإطلاق سراح النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية، بحسب المصدر. وقال مسؤول إن السلطات الإسرائيلية أعربت عن عدم يقينها بشأن إطلاق سراح سجنائها.

تحتجز حماس وفصائل فلسطينية أخرى نحو 240 رهينة في غزة، بحسب مسؤولين إسرائيليين. وقال أحد المسؤولين إن أقل من نصفهم من المدنيين.

وقال مسؤولون إن حماس رفضت إطلاق سراح أي من الرجال الإسرائيليين في سن الخدمة العسكرية الذين تحتجزهم في غزة.

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