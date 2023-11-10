آيفونات وسبائك دهب.. 17 محضر ضبط جمركي في مطار القاهرة| صور

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 17 محضر ضبط جمركي، خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، منهم 4 محاضر ضبط في مبني الركاب رقم 1.

وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة ومحمد رمضان الدمرداش نائب المدير بتحرير محضري ضبط أرقام 64 و65 لسنة 2023، الأول ضد راكب مصري قادم على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الطائف، حاول تهريب 10 سبائك ذهبية بوزن 600 جرام أخفاها الراكب في لفافات كربونية محكمة الغلق، داخل علبة مكواة شعر مغلقة، كما عثر على تليفونات مخفاة داخل عبوات غذائية.

جرى الضبط بواسطة كلا من، مصطفى فاضل مأمور اللجنة الجمركية، ومحمد طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح ومحمد صابر رئيس القسم.

وشارك في تحرير محضر الضبط، كلا من أسماء شوقي، وشيماء الشحات ومحمد عادل وأحمد عبد الله وأحمد رفاعي مأموري الجمرك، تحت إشراف سامي سليمان مدير إدارة الحركة.

وكان المحضر الثاني في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الكويت، ضد راكب عربي حاول تهريب 18 تليفون محمول ماركة iPhone 15.

وجرى الضبط بواسطة كلا من مصطفي فاضل مأمور اللجنة الجمركية، ومحمد صابر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح وأحمد سيد مأموري الجمرك.

كما شارك في الضبط، كلا من محمد طلعت ومحمد علي عطيتو، وأحمد الرفاعي، ومحمد عادل مأموري الجمرك، تحت إشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة 3 بمبني الركاب رقم 1.

وقام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة و عمرو عبد المنعم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٣ أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب سبائك ذهبية بوزن ٣٤٨ و٢٠ عبوة سائلة تدخل في صناعة الذهب اخفاهم الراكب في لفافات داخل كرتونة شاشة، تم الضبط بواسطة كل من محمود صابر مأمور اللجنة الجمركية و وليد عبد الستار مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال و محمد عزمي مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من أحمد سامي و محمد عمر و علي شعبان و محمد صبحي و عبد الرحمن حسن مآمير الجمرك تحت اشراف امير مطر مدير الحركة في حضور طارق فرج و ياسر عثمان من إدارة الأمن الجمركي.

بينما قام مسئولي الإدارة الأولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة وخالد محمود عبد العظيم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة ضد راكب مصري بحوزته تسعة مطواة وخنجر .

افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما تم ضبط عملتين معدنيتين بحوزته أيضا أفاد تقرير كلا من أماني سمير و شيماء نجيب و سماح سعيد مفتشي الآثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بانهما تخضعا لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

وجرى الضبط بواسطة كلا من أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية و حسن محمد كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، وشارك في الضبط كل من محمد حسن عبد الوهاب و محمد سالم و ولاء فرغلي تحت اشراف طاهر سعيد مكي و نميري عبد الرحمن مديرا الحركة المشرفين علي الصالة.

وتم تحرير محاضر الضبط؛ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

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