العميد يسري عمارة: إسرائيل بنت 75 نقطة حصينة بطول خط بارليف

قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كان من بين زملاء دفعته في الكلية الجوية، والذي استشهد خلال الطلعة الجوية الأولى لحرب أكتوبر.

وأضاف العميد يسري عمارة خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن إسرائيل بنت 75 نقطة حصينة على طول خط بارليف الذي تصوروا أنه منيعا.

وأوضح العميد يسري عمارة خلال اللقاء أن أول أسير اسرائيلي كان بطلا للمصارعة موضحا: منجحنا في حرب الاستنزاف في عبور قناة السويس بمسافة 300 متر من الضفة الشرقية وأسرنا جندي إسرائيلي يدعى شمعون.