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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم رحلة تدريبية للطلاب لجامعة أوتونوما برشلونة.. تفاصيل

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، بتنظيم رحلة تدريبية لمجموعة من طلاب الكلية لجامعة أوتونوما برشلونة، حيث تعد جامعة برشلونة، وهى جامعة حكومية، من الجامعات المرموقة وتحتل المرتبة الأولى فى أسبانيا علاوة على ترتيبها المتقدم على مستوى الجامعات العالمية.

أجريت خلال الزيارة عدة اجتماعات لمناقشة سبل وأوجه التعاون الأكاديمي بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية علوم الاتصال بجامعة أوتونوما، وشملت مخرجات الاجتماعات الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم والتوأمة المبرمة بين الطرفين. 

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تم تنفيذ التدريب الدولي للطلاب على مدار 10 أيام، خلال الفترةً من 28 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023 ، وشمل البرنامج التدريبي تدريبًا عمليًا للطلاب على الإنتاج الإعلامي والفني ومهارات المونتاج والتصوير وإعداد المحتوى الإعلامي والإخباري وإخراجه، وتخلل فترة الزيارة زيارات ثقافية، وأجريت مناظرة ثقافية حول قضايا السلام ودور الإعلام في معالجتها.

 وقامت جامعة أوتونوما بتكريم عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرحلة التدريبية، كما تم منح الطلاب المشاركين في التدريب شهادات دولية معتمدة من جامعة أوتونوما، ومن المنتظر تنظيم برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع جامعة أوتونوما خلال الفترة القادمة.

كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة أوتونوما برشلونة اسبانيا الجامعات العالمية

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