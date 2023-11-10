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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قرار إنساني.. برلمانية تثمن توجيه أموال الدعاية الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي لصالح غزة

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب، توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حملته الانتخابية، بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية للحملة، خلال المرحلة المقبلة؛ نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تدعم أهالي قطاع غزة.

وأكدت، في تصريحات لها اليوم، أن القرار إنساني، ويأتي في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، والوضع الذي يعيشه الفلسطينيين في غزة؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشارت "جابر"، إلى أن مثل هذا الموقف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الحملة بالتبرع لأهالي غزة، فهو نابع من قيادة وطنية وزعيم وطني لم يتأخر يوما عن دعم القضية الفلسطينية، وإنها قيادة حريصة على رفع المعاناة عن أهالي غزة، منوهة بأن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ويدعمها.

وأكدت "جابر" أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنزول إلي صناديق الاقتراع إيماناً منهم بأهمية هذا الحدث  مؤكدة  أنها تؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشارت "جابر" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدبلوماسية المصري؛ من أجل وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالينا في قطاع غزة، والعودة مرة أخرى إلى مسار السلام، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إيمانا بأن إعلان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.

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