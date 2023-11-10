هبة جمال الدين تكشف سبب قيام حماس بعملية 7 أكتوبر

كشفت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومخطط إسرائيل بشأن تحقيق صفقة القرن.

وقالت هبة جمال الدين، خلال حوارها مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن عملية 7 أكتوبر التي قامت بها حماس بسبب ما حدث للأسير كايد الفسفوس في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعاملة بعض الأسرى الآخرين بشكل سيئ.

أسر عدد كبير من الإسرائيليين

وأكدت هبة جمال الدين أن حماس حرصت على أسر عدد كبير من الإسرائيليين لتحدث عملية تفاوض.

وكان أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ له بأن هناك اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.