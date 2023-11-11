أخبار الفن| زغرودة ليلى علوي في حفل زفاف ابنة شقيقها.. وفاة المطرب الشاب شريف شاكر

زغرودة ليلى علوي بحفل زفاف ابنة شقيقها.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: وفاة المطرب الشاب شريف شاكر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعلنت الفنانة نهال عنبر -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن وفاة زوجة ابن عمتها المقرب لها، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وكتبت نهال عنبر عبر منشورها بتطبيق انستجرام: «انتقلت الى رحمه الله انجرد زوجه محمود ابن عمتي ادعولها ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، المطرب الشاب شريف شاكر، بعد معاناة مع مرض السرطان، ليلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

استقبلت الفنانة سلوى محمد علي، واجب العزاء في والدتها، مساء اليوم الجمعة، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وحرص الفنان رشوان توفيق، على حضور العزاء ومواساة الفنانة سلوى محمد علي، متغلبا على السن والإرهاق.

استعان فريق ونادي جيرونا الإسباني، بفيديو للفنان محمد رمضان وهو يرفع إصبع يده في إشارة إلى" نمبر وان"، احتفالا بتصدره المركز الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر تطبيق "تيك توك" الفيديو، وحمل تعليق: "نمبر وان هو جيرونا".

ظهرت هنا ابنة شقيق الفنانة ليلى علوي، خلال التحضير لحفل زفافها المقام الليلة الجمعة 10 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت ابنة شقيق ليلى علوي، خلال حفل زفافها قبل وضع المكياج وتصفيف الشعر، وظهرت بمقطع فيديو بعد جلسة المكياج.

ظهرت قبل قليل الفنانة ليلى علوي في حفل زفاف ابنة شقيقها هنا، بأحد الفنادق الكبرى، والذي بدأ مساء اليوم الجمعة 10 نوفمبر.

وسيطرت مشاعر الفرح على ليلى علوي، فرحا بابنة شقيقها هنا، وتعالت منها الزغاريد تعبير عن فرحتها في ليلة العمر.

كشف صديق المطرب الراحل شريف شاكر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- موعد ومكان جنازته، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد صراع مع السرطان.

وكتبت صديق شريف شاكر عبر فيسبوك: «أخويا وحبيبي وعشرتي الغالية اللي مبتتكررش، عشت مكافح، وتوفيت محارب يا حبيبي، عيني مش مبطلة دموع عليك».