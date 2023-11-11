جمال العدل يصف بيومي فؤاد بالممثل الكبير ويوجه له رسالة على الهواء|فيديو

وصف المنتج جمال العدل، الفنان بيومي فؤاد بـ"الممثل الكبير"، مؤكدا أن بيومي فؤاد فنان رائع ويمثل بدون كوميديا، وهذا ما شاهده عندما شارك أمام النجمة يسرا في مسلسل خيانة عهد.

وقال "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" بقوله ديما انت أهم من المنطقة دي، متابعا :"بيومي فؤاد ممثل كبير ودمه خفيف وشربات".

موته هزني رغم مرضه

كشف المنتج جمال العدل، أن أصعب لحظة مرة بها في حياته هي موت شقيقه سامي العدل، مؤكدا أنه مر في هذه الفترة بأصعب لحظة في حياته.



وأوضح "جمال العدل"، أنه رغم أن والده كان رجلا جميلا، ولكن وفاة سامي العدل تشعره بالحزن، مضيفا: “موت سامي العدل هزني.. رغم إنه كان مريض قبلها بـ 20 يوم، وتوفي في شهر رمضان”.



وأشار جمال العدل، إلى أن الفنان الراحل سامي العدل، هو صاحب الفضل عليه، وليس هناك شخص أطيب أو أحن منه، مؤكدًا أن الفنان مدحت العدل لم يقدم أي عمل سيء، ودائمًا يقدم أعمالا جيدة.