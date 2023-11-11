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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاثنين.. حفل تكريم أوائل الخريجين بـ كلية الآداب جامعة عين شمس

حفل تكريم أوائل الخريجين
حفل تكريم أوائل الخريجين بـ كلية الآداب جامعة عين شمس

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس حفل تكريم أوائل دفعة العام الدراسي 2022/2021، 2023/2022، وذلك بعد غد، الاثنين 13 نوفمبر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية الساعة 12 ظهرًا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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ويتضمن الحفل تكريم أوائل دفعة العام الدراسي 2022/2021، 2023/2022، وذلك على مستوى جميع أقسام الكلية، كما يتخلل الحفل تقديم فقرات فنية متنوعة وتسليم الطلاب شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.

ونظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها (نظام الساعات المعتمدة)، الاجتماع الأول لنادي الكتاب للعام الدراسي 2023/2024 تحت رعاية الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمية صبرى، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية، وحضور عدد من أساتذة القسم: الدكتورة إيمان البقري والدكتورة إيناس الإبراشي وطلاب البرنامج (نظام الساعات المعتمدة) من جميع المستويات الدراسية.

ناقش الاجتماع كتاب The Alchemist by Paulo Coelho ("الخيميائي" لباولو كويلو)، بدايةً بالتعريف بالكاتب وهويته وخلفيته ثم تطرق النقاش إلى الرسائل الرئيسية والشخصيات بالرواية.

وقام الحضور بتبادل آرائهم وانطباعاتهم حول الكتاب بالإجابة عن أسئلة طرحها منظمو النادي، ودارت المناقشة بسلاسة وشارك بها جميع الطلاب والحاضرين من أعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن رواية “الخيميائي” هي الرواية الثانية التي كتبها باولو كويلو، وحققت نجاحاً عالمياً باهراً، جعل كاتبها من أشهر الكتاب العالميين.

وتتحدث الرواية عن راعٍ أندلسي شاب يدعى سانتياجو الذى مضى للبحث عن حلمه المتمثل بكنزٍ مدفون قرب أهرامات مصر، بدأت رحلته من إسبانيا عندما التقى الملك "ملكي صادق" الذي أخبره عن الكنز، عبر مضيق جبل طارق ماراً بالمغرب حتى بلغ مصر، وكانت توجهه طوال الرحلة إشارات غيبية.

وفي طريقه للعثور على الكنز أو الحلم، تقع  أحداث كثيرة، كل حدث منها استحال عقبة تكاد تمنعه من متابعة رحلته، إلى أن يجد الوسيلة التي تساعده على تجاوز هذه العقبة.

وهكذا تتلخص الفكرة لهذه الرواية بجملة قالها الملك لسانتياجو :"إذا رغبت في شيء، فإن العالم كله يطاوعك لتحقيق رغبتك".

ويهدف الاجتماع الذى سوف يتم بشكل دورى إلى حث الطلاب على الاطلاع على روائع الأدب العالمي ضمن أو خارج المقررات، من أجل تطوير مهاراتهم في التحليل والنقد الأدبي من خلال إجراء النقاشات البناءة باللغة الإنجليزية.

حفل تكريم أوائل الخريجين بـ كلية الآداب جامعة عين شمس
حفل تكريم أوائل الخريجين بـ كلية الآداب جامعة عين شمس
كلية الاداب جامعة عين شمس حفل تكريم اوائل دفعة العام الدراسي 2022 2021 الدكتور محمد ضياء زين العابدين الدكتورة حنان كامل Jobs Education

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