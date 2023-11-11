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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بحق نازحين.. وقصف إسرائيلي لأحد مساجد غزة

ارشيفي
ارشيفي

أكدت قناة الميادين أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرةً جديدةً بحق عائلة كانت نازحة من منطقة وادي غزة والشهداء والجرحى جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ

كما استهدف طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين خلف مسجد الهدى بالنصيرات وسط القطاع.

وتدخل الحرب الإسرائيلية المستعرة ضد فلسطين يومها ال 36
حيث اُستشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، برا، وبحرا وجوا، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، واصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان بالقرب مسجد المجاهدين في منطقة المعسكر غرب خان يونس.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لمواطن من عائلة فياض شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، والحديث عن إصابات.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.
 

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