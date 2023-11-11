جميل عفيفي: القمة العربية الإسلامية المشتركة مهمة وتأتي في توقيت حرج

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية مهمة للغاية؛ لأنها تأتي في توقيت حرج بالأخص على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن إسرائيل ترتكب جميع جرائم الحرب من تهجير قسري وقتل المدنيين من نساء وأطفال واستهداف المستشفيات وتدمير البنية التحتية للقطاع، لافتًا إلى أن الشهداء وصل عددهم لـ 10 آلاف شهيد نصفهم من الأطفال.



وأكد أن هذه القمة مهمة للغاية من أجل وجود تكاتف عربي إسلامي لوقف هذه الحرب، مشيرًا إلى أن مصر لها دور مهم للغاية في هذه القضية منذ بدايتها والدولة المصرية لديها ثوابت في هذا الأمر على رأسها إيقاف هذا الصراع وإدخال المزيد من المساعدات وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

