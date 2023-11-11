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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للسعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

الرئيس السيسي يصل
الرئيس السيسي يصل السعوديةللمشاركة في القمةالعربية الإسلامية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية للمشاركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

السيسي السعودية الرياض القمة العربية الإسلامية الرئيس السيسي

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