أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 11-11-2023

ينشر موقع “صدي البلد” ، تقريرا حول أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت11-11-2023 ، وجاءت الأسعار كالتالي:-
سعر الدولار
سجل الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
سجل الجنيه الإسترليني نحو 37.79 جنيه للشراء، و37.96 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
سجل الفرنك السويسري نحو 34.22 جنيه للشراء، و34.39 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سجل الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني
سجل 100 ين ياباني نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأسترالي
سجل الدولار الأسترالي نحو 19.72 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني
سجل الدينار البحريني نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.29 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني
سجل الريال العماني 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
سجل الريال القطري 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع
سعر الدينار الأردني
سجل الدينار الأردني 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني
سجل اليوان الصيني 4.23 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.