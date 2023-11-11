عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في حدائق القبة

جانب من الأجهزة
جانب من الأجهزة

ألقت أجهزة الأمن القبض علي مدير محل بحدائق القبة يبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق ، تم إستهداف المحل وتم ضبط المدير المسئول .

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط عدد 32 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص .

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القنوات الفضائية المشفرة القاهرة الشرطة المتخصصة حدائق القبة مباحث المصنفات فك شفرات القنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية تلبي استغاثة سيدة مريضة وتنقلها إلى المستشفى للعلاج

اليوم بدء التسجيل بمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية | تفاصيل

الرقابة الإدارية تضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

أمن القاهرة يضبط شخصا يتاجر في النقد الأجنبي

سقوط المتهمين بسرقة أموال من أجنبي بالقاهرة

أمن القاهرة يضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم| صور

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط الجناة

ضبط 3 أشقاء يتاجرون في الأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة

ترشيحاتنا

الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أبو الغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة أولوية قصوى لمنع اتساع رقعة الحرب

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة

أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ