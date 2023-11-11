الرئيس الفرنسي يوجه رسالة لإسرائيل بشأن اغتيال الأطفال والنساء.. ونتنياهو يرد

عرضت قناة العربية مصر، تقريرا بالفيديو عن موقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة بعنوان :" الرئيس الفرنسي لإسرائيل: توقفوا عن قتل الأطفال والنساء.. ونتنياهو يرد".

وجاء في التقرير أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طالب إسرائيل بالتوقف عن قتل الأطفال و النساء في غزة.

وأوضح التقرير أنه خلال مقابلة تلفزيونية للرئيس الفرنسي، طالب قادة العالم بالتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ورد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن استهداف المدنيين مسؤولية حماس لا إسرائيل.

