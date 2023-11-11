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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد وفاته بالسرطان.. تشييع جثمان الفنان شريف شاكر لمثواه الأخير| فيديو وصور

صدى البلد

شيع جثمان الفنان الراحل شريف شاكر، إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الجنازة من مسجد الشربتلي عقب صلاة الظهر.

وحرص على الحضور، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، واللاعب أسامة السيد، وحسين السيد، لاعب النادي المصري.

ووصل جثمان الفنان شريف شاكر، إلى مسجد الشربتلي في القاهرة الجديدة، لتشييع جنازته ودفنه فى مقابر الأسرة، وذلك بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وفاة شريف شاكر

وقد كشف صديق المطرب الراحل شريف شاكر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-  موعد ومكان جنازته، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد صراع مع السرطان.

وكتبت صديق شريف شاكر عبر فيسبوك: «أخويا وحبيبي وعشرتي الغالية اللي مبتتكررش، عشت مكافح، وتوفيت محارب يا حبيبي، عيني مش مبطلة دموع عليك».

وتابع: «وانت في عز محنتك بتطمن عليا، وبتشوف ناقصني حاجة ولا لا، انت متتكررش يا صاحبي واللي زيك مش بيموت بيفضل عايش جوانا وهتفضل سيرتك جميلة، لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى رحمة الله تعالى شريف شاكر».

وأضاف: «اللي بيحب شريف يحضر الجنازة غدًا السبت 11 نوفمبر، عقب صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي، والدفن بمقابر العائلة بطريق السخنة».

 

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الداعية الإسلامي مصطفى حسني الفنان شريف شاكر الفنان الراحل السرطان تشييع جثمان صلاة الجنازة شريف شاكر

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