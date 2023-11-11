عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروبا يسهم في علاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين، وهو مكون من عصير الشمندر (البنجر) والتفاح.

فوائد الشمندر (البنجر) :

 يفيد البنجر (الشمندر) المصابين بفقر الدم حيث يزيد معدل الهيموجلوبين في الدم بصورة سريعة جدا.

يحتوي على الحديد بكمية ليست عالية ، ولكنها تكفي لتزويد الكريات الدم الحمراء وتوليد خلايا الدم الحمراء بالمغذيات المناسبة مما يساعد فى علاج فقر الدم (الأنيميا).

البنجر (الشمندر) فاتح للشهية ويهضم بسرعة وسهولة.

 البنجر يحتوي على b12 مع فيتامين ج وهو مهم جدا لبناء الحديد بالجسم.

الشمندر لونه أحمر و اللون الأحمر في الشمندر (البنجر) من مادة البتايين التي تسهل عملية الهضم عن طريق معادلة الحموضة فى المعدة.

عصير الشمندر (البنجر) والتفاح لعلاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين:

مكونات عصير الشمندر(البنجر) والتفاح لعلاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين:

حبتين بنجر (شمندر).

تفاحة.

ليمونة أو برتقالة لتحسين الطعم.

معلقتين سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير عصير الشمندر(البنجر) والتفاح لعلاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين:

يقطع البنجر والتفاح والليمون.

يوضع بالخلاط مع قليل من الماء البارد الى ان يصبح عصير.

نصفيه بالمصفاة.

يشرب كل يوم كوبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

عاجل.. إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي والاكتفاء بغرامة 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظة الغريبة

بسبب صورة صادمة للنجم العالمي.. هجوم جماهيري على أسرة بروس ويليز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

فيديو

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ