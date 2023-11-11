لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروبا يسهم في علاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين، وهو مكون من عصير الشمندر (البنجر) والتفاح.

فوائد الشمندر (البنجر) :

يفيد البنجر (الشمندر) المصابين بفقر الدم حيث يزيد معدل الهيموجلوبين في الدم بصورة سريعة جدا.

يحتوي على الحديد بكمية ليست عالية ، ولكنها تكفي لتزويد الكريات الدم الحمراء وتوليد خلايا الدم الحمراء بالمغذيات المناسبة مما يساعد فى علاج فقر الدم (الأنيميا).

البنجر (الشمندر) فاتح للشهية ويهضم بسرعة وسهولة.

البنجر يحتوي على b12 مع فيتامين ج وهو مهم جدا لبناء الحديد بالجسم.

الشمندر لونه أحمر و اللون الأحمر في الشمندر (البنجر) من مادة البتايين التي تسهل عملية الهضم عن طريق معادلة الحموضة فى المعدة.

عصير الشمندر (البنجر) والتفاح لعلاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين:

مكونات عصير الشمندر(البنجر) والتفاح لعلاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين:

حبتين بنجر (شمندر).

تفاحة.

ليمونة أو برتقالة لتحسين الطعم.

معلقتين سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير عصير الشمندر(البنجر) والتفاح لعلاج الأنيميا وزيادة الوزن والتسمين:

يقطع البنجر والتفاح والليمون.

يوضع بالخلاط مع قليل من الماء البارد الى ان يصبح عصير.

نصفيه بالمصفاة.

يشرب كل يوم كوبين.