أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه مر شهر كامل ونحن نطلب مجلس الأمن، بوقف إطلاق النار.

ولفت إلي أن التهجير القسري لأهل يغزة جريمة دولية جديدة ومخالفة للقانون الدولي، وهو مرفوض من العرب والعالم.

وأوضح أنه لا حديث عن مستقبل غزة، في حالة الانفصال عن الضفة الغربية، وكشف أن وقف إطلاق النار هو الأولوية، وعلى إسرائيل وقف إطلاق النار.

وتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

ويشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.