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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معرض لتسويق منتجات الكليات بجامعة عين شمس .. الاثنين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس- قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات الكليات.

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ويتم تنظيم معرض تسويق منتجات الكليات في جامعة عين شمس ، تحت إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة فى الفترة من ١٣: ١٤ من نوفمبر الجارى

ومن المقرر أن يقام افتتاح معرض تسويق منتجات الكليات في جامعة عين شمس ، في تمام الواحدة ظهراً يوم الاثنين القادم.


ويشارك في معرض تسويق منتجات الكليات في جامعة عين شمس ، كليات العلوم، والهندسة، والبنات ، والزراعة، والتربية النوعية حيث تقدم وحدات الكليات عدد متنوع من منتجاتها الغذائية و مستحضرات التعقيم و الصابون و مشغولات فنيه متنوعة وتقدم كلية الهندسة مجموعة متنوعة من الأثاث المكتبى.

وكان قد نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "مهارات الإعلامي الرياضي" بكلية الإعلام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة هبه شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام.

حاضر بورشة العمل الإعلامي الرياضي هاني حتحوت خريج قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، والذى شرح مشواره المهنى والمشاكل التي واجهته وكيف تغلب عليها.

كما تحدث عن رهبة الكاميرا وكيف  يشعر المقدم بالتوتر عند وقوفه أمام الكاميرا لتقديم برنامجه، وأضاف حتحوت أن رهبة الكاميرا  تؤكد احترام المذيع لجمهوره ورغبته فى تقديم أفضل ما لديه.

تناولت الورشة خمسة محاور أساسية: فن التعامل مع الكاميرا، أسس قراءة نشرات الأخبار الرياضية، الارتجال أمام الكاميرا، إدارة المقابلات التلفزيونية والمداخلات الهاتفية، والفرق بين الإعلامي الرياضي والإعلامى المتخصص فى المجالات الأخرى.

واستهدفت ورشة العمل تنمية مهارات الطلاب  في مجال الإعلام الرياضي وتأهيلهم لسوق العمل.

وتفاعل حتحوت مع الطلاب وقام  بتدريبهم على قراءة النشرات الإخبارية الرياضية والتعليق علي أداء الطلاب، كما تناول بالشرح والتدريب الوقفات والسكنات وغيرها من أساليب الأداء الإعلامى.

شهدت الورشة تفاعلا كبيرا من الطلاب، وانتهت فاعليات الورشة بتكريم الإعلامي الرياضي هانى حتحوت والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب.

جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع معرض تسويق منتجات الكليات الدكتور محمد ضياء زين العابدين الدكتور غادة فاروق Jobs Education

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